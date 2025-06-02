Дважды был в СЗЧ, но захотел продолжить службу в ВСУ — какое решение суда

Военный сидит с оружием. Иллюстративное фото: depositphotos

В Полтавской области судили солдата Национальной гвардии за побег из подразделения. После того, как военный самостоятельно вернулся, пошел в СЗЧ во второй раз.

Об этом говорится в приговоре обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, военный служил в Нацгвардии в должности гранатометчика. Он дважды самовольно покидал подразделение — в январе-марте и марте-апреле 2025 года, не имея для этого законных оснований.

В мае 2025 года мужчину задержали в Киеве и открыли уголовное дело. Свою вину мужчина признал частично. Он пояснил, что первый раз пошел в СЗЧ, потому что был не согласен с заключением ВВК, поэтому решил еще раз пройти медосмотр. Поскольку его "не клали на стационар" из-за того, что он военный, солдат вернулся в подразделение.

Второй раз он сбежал, потому что в подразделении с целью наказания на него физически и психологически давили, из-за чего солдат был вынужден вызвать правоохранителей. Однако он пояснил, что вместо того, чтобы наказать виновных командование отвезло его в больницу проверить на состояние опьянения, откуда он и отправился в Киев.

Подсудимый отметил, что не хотел уклониться от службы, поэтому его побег не связан с дезертирством, а только с СЗЧ. Также он пожелал вернуться обратно на службу на должность гранатометчика.

Решение суда

Суд проанализировал детали дела и признал солдата виновным по статье "Самовольное оставление воинской части или места службы" УК Украины. Таким образом военный получил лишение свободы на срок пять лет и один месяц. Этот приговор еще подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Скриншот приговора суда

Напомним, что в Одесской области судили военного за кражу. Мужчину спалили с поличным, когда он пытался украсть ноутбук.

Также в Чернигове перед судом предстал военный, который выманивал деньги у женщины, представившись работником ТЦК.