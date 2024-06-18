Резерв+ через BankID — будет ли ТЦК иметь доступ к банковским счетам

Приложение Резерв+ на телефоне. Фото: УНИАН

Эксперты рассказали, будут ли иметь доступ представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) к банковским счетам граждан призывного возраста через систему авторизации Резерв+ и BankID. Известно, предусматривают ли соответствующие системы доступ к конфиденциальным финансовым данным.

Об этом сообщил в интервью специалист по кибербезопасности Константин Корсун для Radio NV.

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Авторизация в Резерв+ через BankID

По словам эксперта, системы авторизации "Резерв+" и BankID будут только подтверждать идентичность пользователей, однако не будут предоставлять военным доступ к конфиденциальной финансовой информации.

Хотя госпрограмма "Дія" для идентификации граждан и выдачи е-документов использует BankID для авторизации граждан, однако не предусматривает доступа к банковским счетам ни ТЦК, ни других организаций.

Специалист по кибербезопасности утверждает, что BankID гарантирует надежность процедуры идентификации на основе действующей инфраструктуры украинских банков.

Безопасность системы Резерв+

Эксперт предположил, что в будущем для государства есть смысл рассмотреть вероятность создания собственной системы идентификации, которая не зависела бы от коммерческих структур. В результате это сократило бы риски нарушения конфиденциальности информации.

При этом предусмотрены случаи, когда ТЦК вправе блокировать банковские счета украинцев, однако исключительно в судебном порядке. А именно — в случае неявки военнообязанных в ТЦК, если гражданин, имеющий военное обязательство, игнорирует требование прийти в военкомат в течение десяти дней после получения повестки. ТЦК имеет право подать в суд ходатайство о блокировании счетов.

В связи с этим страх по поводу вероятной угрозы блокирования счетов через "Резерв+" не имеет оснований. Прохождение идентификации через BankID только подтвердит личность гражданина, обеспечив высокий уровень безопасности личной информации.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперт пояснил, что в законодательстве Украины указано о функционировании е-кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, однако ничего нет о приложении Резерв+. Поэтому юридических последствий за пользование этим приложением не может быть.

Также мы писали, что около полутора миллионов граждан обновили данные в приложении Резерв+. Показатели регистрации продолжают расти.