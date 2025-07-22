Сроки службы по мобилизации - Омелян раскритиковал систему

Бывший министр и эксвоенный Владимир Емельян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Бывший министр и экс-военный Владимир Омелян раскритиковал действующую систему мобилизации в украинской армии. Речь идет об отсутствии четких сроков службы.

Своими мыслями Омелян поделился в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 июля.

Реклама

Читайте также:

Дорога в один конец

По словам Омеляна, с середины 2022 года страна пошла по ложному пути — вместо четкой системы ротации, власть фактически обрекла людей на службу "до победы".

"Надо было ввести нормальную ротацию, ограничить срок службы в армии — два-три года. После чего военнослужащий возвращается к нормальной гражданской жизни, где его ждет работа, потому что за это время государство позаботилось, чтобы у него было рабочее место", — отмечает ветеран.

Он также очертил модель справедливой мобилизации, которая должна была бы стать основой современной армии.

"Гражданин Украины должен четко знать: после мобилизации его научат лучшие инструкторы, обеспечат лучшим оружием. Его подразделение будут возглавлять лучшие командиры. И он с высокой вероятностью вернется домой живым и невредимым", — говорит экс-министр.

Омелян добавил, что нынешняя система привела к тому, что многие военные остаются на фронте без определенного срока службы.

"Мы превратили это (мобилизацию. — Ред.) Когда в армию впервые пришли добровольцы, президент сказал им, что они будут служить до конца войны, до победы. Потом мобилизованные — кто-то не сопротивлялся, пришла очередь, он ушел. Но о ротации — ни слова", — подчеркнул он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солдаты вернутся домой, когда Украина победит врага.

А член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ожидать демобилизации в ближайшее время не стоит.