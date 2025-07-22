Строки служби за мобілізацією — Омелян розкритикував систему

Колишній міністр та ексвійськовий Володимир Омелян. Фото: пресслужба Мінінфраструктури

Колишній міністр та ексвійськовий Володимир Омелян розкритикував діючу систему мобілізації в українській армії. Йдеться про відсутність чітких термінів служби.

Своїми думками Омелян поділився в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 липня.

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За словами Омеляна, від середини 2022 року країна пішла хибним шляхом — замість чіткої системи ротації влада фактично прирекла людей на службу "до перемоги".

"Треба було запровадити нормальну ротацію, обмежити термін служби в армії — два-три роки. Після чого військовослужбовець повертається до нормального цивільного життя, де на нього чекає робота, бо за цей час держава потурбувалася, щоб у нього було робоче місце", — зазначає ветеран.

Він також окреслив модель справедливої мобілізації, яка мала б стати основою сучасної армії.

"Громадянин України має чітко знати: після мобілізації його навчать найкращі інструктори, забезпечать найкращою зброєю. Його підрозділ очолюватимуть найкращі командири. І він із високою ймовірністю повернеться додому живим і неушкодженим", — каже ексміністр.

Омелян додав, що нинішня система призвела до того, що багато військових залишаються на фронті без визначеного терміну служби.

"Ми перетворили це (мобілізацію. — Ред.) Коли до армії вперше прийшли добровольці, президент сказав їм, що вони служитимуть до кінця війни, до перемоги. Потім мобілізовані — хтось не пручався, прийшла черга, він пішов. Але про ротацію — жодного слова", — наголосив він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що солдати повернуться додому, коли Україна переможе ворога.

А член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що очікувати на демобілізацію найближчим часом не варто.