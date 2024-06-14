Оформление отсрочки от мобилизации, номер постановления КМУ

Документы на отсрочку — какое постановление Кабмина указывать в заявлении
Документы на отсрочку можно подавать не лично, а используя услуги "Укрпошти". В заявлении о желании получить отсрочку нужно указывать постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Сергей Богун.
Как правильно оформить заявление об отсрочке
Украинский военнообязанный, аспирант, решил подать документы в ТЦК с помощью "Укрпошти".
"В заявлении на отсрочку указывать постановление КМУ №560 от 16.05.2024 или уже новое №675 от 07.06.2024, в котором внесены изменения только в оформление самого заявления (пункт 7, часть 2)?" — поинтересовался гражданин у юристов.
Нужен номер постановления
Юрист Сергей Богун отметил действующие правила оформления отсрочки.
"В заявлении указывается правительственное постановление №560", — подчеркнул юрист.
Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации. В частности, изменились правила вручения повесток. Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 16 мая, опубликованном на правительственном портале вечером в пятницу, 17 мая.
Добавим, Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.
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