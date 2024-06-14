Оформлення відстрочки від мобілізації, номер постанови КМУ

Документи на відстрочку — яку постанову Кабміну вказувати у заяві
Документи на відстрочку можна подавати не особисто, а використовуючи послуги "Укрпошти". В заяві про бажання отримати відстрочку необхідно вказувати постанову Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.
Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Сергій Богун.
Як правильно оформити заяву про відстрочку
Український військовозобов’язаний, аспірант, вирішив подати документи до ТЦК за допомогою "Укрпошти".
"В заяві на відстрочку вказувати постанову КМУ №560 від 16.05.2024 чи вже нову №675 від 07.06.2024, в якій внесено зміни тільки до оформлення самої заяви (пункт 7, частина 2)?" — поцікавився громадянин у юристів.
Потрібний номер постанови
Правник Сергій Богун наголосив на чинних правилах оформлення відстрочки.
"У заяві вказується урядова постанова №560", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Зокрема, змінилися правила вручення повісток. Про це йдеться в постанові Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня, яку опублікували на урядовому порталі ввечері в п'ятницю, 17 травня.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.
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