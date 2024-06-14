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Документи на відстрочку — яку постанову Кабміну вказувати у заяві

14 червня 2024 14:27
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Артур Кот
Редактор
Оформлення відстрочки від мобілізації, номер постанови КМУ
Військовозобов’язані в ТЦК. Фото: Чернігівський ТЦК
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Документи на відстрочку можна подавати не особисто, а використовуючи послуги "Укрпошти". В заяві про бажання отримати відстрочку необхідно вказувати постанову Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Сергій Богун.

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Український військовозобов’язаний, аспірант, вирішив подати документи до ТЦК за допомогою "Укрпошти".

"В заяві на відстрочку вказувати постанову КМУ №560 від 16.05.2024 чи вже нову №675 від 07.06.2024, в якій внесено зміни тільки до оформлення самої заяви (пункт 7, частина 2)?" — поцікавився громадянин у юристів.

Потрібний номер постанови

Правник Сергій Богун наголосив на чинних правилах оформлення відстрочки.

"У заяві вказується урядова постанова №560", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Зокрема, змінилися правила вручення повісток. Про це йдеться в постанові Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня, яку опублікували на урядовому порталі ввечері в п'ятницю, 17 травня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Кабінет міністрів
військовозобов'язані
ТЦК та СП
відстрочка
мобілізація

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