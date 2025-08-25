Добровольцы стали стержнем изменений в ВСУ, заявил Болюх

Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Добровольцы в рядах ВСУ стали стержнем изменений в армии. Это в свою очередь позволило выдержать полномасштабное вторжение России.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Артем Болюх.

Как добровольцы повлияли на реформирование ВСУ

Болюх рассказал, что с 2014 года, когда начались условия гибридной войны, украинская армия должна была менять свой облик с постсоветской до более современной, как в НАТО.

В частности, с того времени было сделано много шагов и даже прыжков — в изменении подхода к построению современной украинской армии. В начале гибридной войны украинская армия была в слабом запущенном состоянии, но эту постсоветскую систему удалось изменить благодаря добровольцам.

"Меняли добровольцы, добровольческое движение, которые стали тем стержнем, с помощью которого потом мы имели определенное время, до полномасштабной агрессии, для того чтобы сделать собственно эволюционный скачок к армии, которая смогла выдержать давление полномасштабной машины нашего врага во время полномасштабного вторжения, и которой удается удерживать врага дальше", — сказал Болюх.

Напомним, в июне командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий информировал, что каждый месяц в Третью отдельную штурмовую бригаду приходят 500-700 добровольцев.

Также мы писали, что по словам юриста Тараса Боровского, молодежь, которая приобщается к ВСУ через механизм "Контракт 28-24" — часто оказывается более мотивированной.