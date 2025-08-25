Відео
Головна Штаб Добровольці дали змогу витримати вторгнення РФ, — Болюх

Добровольці дали змогу витримати вторгнення РФ, — Болюх

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 02:06
Добровольці стали стрижнем змін у ЗСУ, заявив Болюх
Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Добровольці в лавах ЗСУ стали стрижнем змін в армії. Це у свою чергу дозволило витримати повномасштабне вторгнення Росії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Артем Болюх.

Читайте також:

Як добровольці вплинули на реформування ЗСУ

Болюх розповів, що з 2014 року, коли почалися умови гібридної війни, українська армія повинна була змінювати свій вигляд з пострадянської до більш сучасної, як в НАТО.

Зокрема, з того часу було зроблено багато кроків і навіть стрибків — в зміні підходу до побудови сучасної української армії. На початку гібридної війни українська армія була в слабкому занедбаному стані, але цю пострадянську систему вдалося змінити завдяки добровольцям.

"Змінювали добровольці, добровольчий рух, які стали тим стрижнем, за допомогою якою потім ми мали певний час, до повномасштабної агресії, для того щоб зробити власне еволюційний стрибок до армії, яка змогла витримати тиск повномасштабної машини нашого ворога під час повномасштабного вторгнення, і якій вдається втримувати ворога далі", — сказав Болюх.

Нагадаємо, у червні командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький інформував, що кожного місяця до Третьої окремої штурмової бригади приходять 500-700 добровольців.

Також ми писали, що за словами юриста Тараса Боровського, молодь, яка долучається до ЗСУ через механізм "Контракт 28-24" — часто виявляється більш вмотивованою.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
