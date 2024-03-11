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Доброволец из ТЦК раскрыл детали своей службы

11 марта 2024 06:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Доброволец из ТЦК раскрыл детали своей службы
Владимир Малицкий. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Вооруженных силах Украины рассказали историю сотрудника ТЦК и СП в Черновицкой области Владимира Малицкого. Военный пошел добровольцем на фронт во время мобилизации, когда выехал с оккупированной территории в Херсонской области. За время службы он получил два ранения.

Сюжет о бойце показали в Telegram Сухопутных войск ВСУ.

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Малицкий отметил, что после начала оккупации Херсонской области добровольно прибыл в ТЦК, после чего прошел учебный центр и присоединился к рядам бойцов 14-й ОМБр имени князя Романа Великого.

Участвовал в боях. Получил контузию в Балаклейском районе Харьковской области, впоследствии еще одну — вблизи Берестового под Бахмутом. После Малицкий перевелся на службу в Черновицкий ТЦК.

"Большинство военнослужащих ТЦК с боевым опытом и ранены. История Владимира – это не исключение, а правило. Проверяйте информацию. И не ведитесь на вражескую пропаганду!" — призывали в Сухопутных войсках.

Напомним, одесские чиновники из мэрии города способствовали вывозу уклонистов за границу на служебном транспорте, заработав до 1,5 миллионов гривен ежемесячно.

По информации днепровского активиста, городские власти потратили из госбюджета 10,8 миллиона гривен на покупку для работников ТЦК СП 12 новейших седанов Toyota Corolla 2024 года производства.

ВСУ
военный призыв
война в Украине
ТЦК и СП

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