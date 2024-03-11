Доброволець із ТЦК розкрив деталі своєї служби

Володимир Маліцький. Фото: скриншот

У Збройних силах України розповіли історію співробітника ТЦК та СП у Чернівецькій області Володимира Маліцького. Військовий пішов добровольцем на фронт під час мобілізації, коли виїхав з окупованої території на рідній Херсонщині. За час служби він дістав два поранення.

Сюжет про бійця показали у Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

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На відео Маліцький зазначив, що після початку окупації Херсонської області добровільно прибув до ТЦК, після чого пройшов навчальний центр і долучився до лав бійців 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

Брав участь у боях. Дістав контузію у Балаклійському районі на Харківщині, згодом ще одну – поблизу Берестового під Бахмутом. Вже після Маліцький перевівся на службу в Чернівецький ТЦК.

"Більшість військовослужбовців ТЦК з бойовим досвідом та мають поранення. Історія Володимира – це не виключення, а правило. Перевіряйте інформацію. І не ведіться на ворожу пропаганду!" — закликали в Сухопутних військах.

Нагадаємо, одеські чиновники з мерії міста сприяли вивезенню ухилянтів за кордон на службовому транспорті, заробивши до 1,5 мільйона гривень щомісяця.

За інформацією дніпровського активіста, міська влада витратила з держбюджету 10,8 мільйона гривень на покупку для працівників ТЦК СП 12 новітніх седанів Toyota Corolla 2024 року виробництва.