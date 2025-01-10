Восстановление военных после СОЧ — более 7 тысяч уже вернулись в части

Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Более 7 тысяч военных, которые ранее самопроизвольно оставили воинские части, уже вернулись к службе после вступления в силу соответствующего Закона Украины в конце ноября 2024 г. Кроме того, срок добровольного возвращения на службу продлен до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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В ГБР рассказали, что из 7 тысяч военных 4 396 человек уже официально восстановлены на военной службе. В отношении других продолжается процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Как происходит восстановление военного после случая СОЧ

Командир части должен сообщить о возвращении военного орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка. После этого начинается процедура закрытия дела в отношении военнослужащего.

Также командиры частей обязаны возобновить действие контракта или службы военных в течение 72 часов с момента их возвращения. Кроме того, восстанавливается выплата денежного обеспечения, льгот, социальных гарантий и других видов поддержки.

Напомним, недавно Верховная Рада продлила срок действия закона о добровольном возвращении в армию после самовольного оставления части.

Тем временем в Киеве суд продлил действие меры пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично ушел в СОЧ в сентябре 2024 года.