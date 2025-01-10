Поновлення військових після СЗЧ — понад 7 тисяч уже повернулися до частин

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 7 тисяч військових, які раніше самовільно залишили військові частини, вже повернулися до служби після набрання чинності відповідного Закону України наприкінці листопада 2024 року.Крім того, термін добровільного повернення на службу продовжено до 1 березня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Військові повертаються після СЗЧ

У ДБР розповіли, що із 7 тисяч військових 4 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі. Щодо інших триває процес відновлення та закриття кримінальних проваджень.

Як відбувається поновлення військового після випадку СЗЧ

Командир частини має повідомити про повернення військового орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи щодо військовослужбовця.

Також командири частин зобов’язані поновити дію контракту чи служби військових протягом 72 годин із моменту їхнього повернення. Крім того, відновлюється виплата грошового забезпечення, пільг, соціальних гарантій та інших видів підтримки.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада подовжила термін дії закону про добровільне повернення у військо після самовільного залишення частини.

Тим часом у Києві суд подовжив дію запобіжного заходу для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ у вересні 2024 року.

