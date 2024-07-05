В Раду внесли новый законопроект о бронировании

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: сайт Верховной Рады

В Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн. Новые правила позволяют забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

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Согласно законопроекту, предприятия должны соответствовать следующим критериям:

Уплачивают ЕСВ более 40 000 грн;

Обладают штатной численностью работников от 10 человек.

В таких условиях могут быть забронированы до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Напомним, что бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Добавим, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.