В Вооруженные силы Украины присоединились около 9500 осужденных

Мобилизованные граждане. Фото: Генштаб ВСУ

Среди осужденных лиц в Вооруженные силы Украины присоединились около 9,5 тысячи человек. Среди этого количества также 100 женщин.

Об этом в Facebook сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

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"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ. Обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения", — сказано в заметке.

Также в ДКВС добавили, что 55% бывших осужденных, которые сейчас находятся на фронте, отбывали наказание за имущественные преступления. Еще 11% были осуждены за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% — за причинение телесных повреждений, 6% — за ДТП с пострадавшими, и еще 6% — за убийства.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанные граждане, которые получили условный срок за свою преступления — могут быть мобилизованы.

Также мы писали, что по словам народного депутата Романа Костенко, в ВСУ ежемесячно мобилизуют примерно 30 тысяч человек.