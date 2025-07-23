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До лав ЗСУ вступили вже 9500 засуджених

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 04:30
До Збройних сил України долучилися близько 9500 засуджених
Мобілізовані громадяни. Фото: Генштаб ЗСУ

Серед засуджених осіб до Збройних сил України долучилися близько 9,5 тисячі людей. Серед цієї кількості також 100 жінок.

Про це у Facebook повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України.

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"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", — сказано у дописі.

Також у ДКВС додали, що 55% колишніх засуджених, які нині перебувають на фронті, відбували покарання за майнові злочини. Ще 11% були засуджені за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 9% — за спричинення тілесних ушкоджень, 6% — за ДТП з потерпілими, і ще 6% — за вбивства.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовозобов'язані громадяни, які отримали умовний термін за свою злочини — можуть бути мобілізовані.

Також ми писали, що за словами народного депутата Романа Костенка, до ЗСУ щомісяця мобілізують приблизно 30 тисяч осіб.

ЗСУ армія ув'язнені мобілізація війна в Україні жінки на війні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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