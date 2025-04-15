По контракту 18-24 теперь доступно вдвое больше должностей, - МО

К контракту 18-24 добавили еще девять доступных должностей
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что в Украине продолжает развиваться проект "Контракт 18-24". Теперь для добровольцев доступны новые должности в армии.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 15 апреля.
Увеличение перечня должностей
"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев", — говорится в сообщении.
Теперь каждый, кто готов присоединиться к войску, может выбрать направление, где его навыки и умения будут эффективны. Количество должностей увеличили вдвое — до 18:
- старший стрелок-номер обслуги;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер обслуги;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер.
Ранее в рамках проекта были доступны только девять должностей: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик.
В министерстве уточнили, что сейчас в проекте участвуют 16 бригад ВСУ. Его целью является обеспечение большей возможности воинам сознательно выбирать свою роль, эффективно служить и получать достойную финансовую и социальную поддержку.
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