Украинские заключенные, которые присоединились к ВСУ, рассказали о своей мобилизации

Украинские заключенные в ВСУ. Фото: t.me/brygada47

Украинские заключенные, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, рассказали о своей мобилизации. Они говорят, что не собираются умирать.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 29 июля.

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Мобилизация заключенных в Украине

Бывший угонщик автомобилей, 32-летний Богдан Филоненко ответил сокамерникам, которые критиковали его решение вступить в армию.

"Я не собираюсь умирать. Я собираюсь служить и изменить свою жизнь", — говорил Филоненко.

Он является одним из тысяч украинских заключенных, которые подписали контракт. Сейчас Филоненко проходит подготовку в 57-й мотострелковой бригаде.

Филоненко и другие, опрошенные во время обучения в северо-восточной части Харьковской области, отметили, что с удовольствием воспользовались возможностью принять участие в боевых действиях.

Павлу, который назвал журналистам только свое имя, оставалось отбывать наказание за нападение. Однако мужчина решил присоединиться к ВСУ,

"Зачем каким-то чужакам приезжать в мою страну и разрушать мою землю?" — спросил 46-летний командир отряда.

Филоненко отметил, что почувствовал сильную мотивацию, узнав об убийствах мирных жителей после оккупации Россией двух пригородов Киева в начале полномасштабной войны.

Он также вспомнил гордость своей матери. Филоненко сказал, что она не верила, что он сможет выйти из тюрьмы, чтобы присоединиться к ВСУ.

"Когда я наконец-то позвонил и отправил ей несколько фотографий, то на душе у мамы стало легче", — добавил военный.

Напомним, среди почти четырех тысяч заключенных, которые были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию и уже встали в ряды ВСУ, уже есть раненые и погибшие. Как считают в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в целом удастся мобилизовать в ВСУ около пяти тысяч заключенных.

Также принятие в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти пять тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.