Мобилизация в Украине - у Резерв+ появится специальная отметка

Применение Резерв+ на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Для тех, кто своевременно обновил данные, в приложении Резерв+ появится специальная метка об этом. Сотрудники ТЦК и полиции могут сразу ее видеть.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии LIGA.net.

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Зачем эта отметка в Резерв+

Черногоренко рассказала, чтобы получить эту отметку, нужно установить приложение Резерв+ последней версии с Play Market на Android и App Store на IOS.

Следующий шаг — нажать на три точки рядом с именем военнообязанного, а затем на "Обновить документ".

После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

Специальная отметка в Резерве+. Фото: скриншот

Черногоренко объяснила, что такая отметка выполняет несколько функций и украинцы могут быть более спокойными, что точно обновили свои данные. Полиция и ТЦК могут сразу видеть эту отметку.

"Например, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные. В таких случаях важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства", — привела пример заместитель министра обороны.

Напомним, недавно в Минобороны ответили, возможна ли утечка данных из Резерв+. Там подчеркнули, что это невозможно, поскольку приложение не хранит данные, а только использует информацию из государственного реестра военнообязанных "Оберег".

В то же время Кабмин официально не признал "Резерв+". Мы писали, что делать тем, кто обновил данные через это приложение.