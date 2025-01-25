ВВК для ограниченно годных продлили еще на три месяца

Военный на ВВК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Срок прохождения военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" мужчин продлили минимум еще на три месяца. Во время этого периода штрафовать никого не будут.

Об этом сообщила заместитель руководитель ОПУ Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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"По меньшей мере на три месяца планируют продлить срок прохождения ВВК для "ограниченно годных"", — сказала Верещук.

Она рассказала, что в этот период штрафы и санкции применяться не будут. Сейчас четкой даты продления пока нет, однако обсуждается срок до начала мая.

Напомним, 24 января Ирина Верещук уже анонсировала изменения прохождения ВВК для ограниченно годных из-за значительных очередей и проблем в организации процесса.

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