ВВК для ограниченно годных продлили еще на три месяца

Для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК
Срок прохождения военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" мужчин продлили минимум еще на три месяца. Во время этого периода штрафовать никого не будут.
Об этом сообщила заместитель руководитель ОПУ Ирина Верещук в эфире телемарафона.
ВВК для ограниченно годных
"По меньшей мере на три месяца планируют продлить срок прохождения ВВК для "ограниченно годных"", — сказала Верещук.
Она рассказала, что в этот период штрафы и санкции применяться не будут. Сейчас четкой даты продления пока нет, однако обсуждается срок до начала мая.
Напомним, 24 января Ирина Верещук уже анонсировала изменения прохождения ВВК для ограниченно годных из-за значительных очередей и проблем в организации процесса.
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