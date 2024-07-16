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Дети участников АТО и УБД имеют право на льготы, — что в них входит

16 июля 2024 04:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, какие льготы получают дети участников АТО и участников боевых действий УБД.
Боец ВСУ с детьми. Фото: Минцифры
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, у участников АТО и участников боевых действий (УБД) есть перечень льгот от государства. Но и у их детей тоже есть свои особые права и поддержка из бюджета, например, при зачислении в высшие учебные заведения.

Об этом напоминает 15 июля в понедельник Министерство по делам ветеранов на своем сайте.

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Какие льготы предусмотрены детям участников АТО

Дети участников АТО имеют первоочередное право на получение мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях вне очереди. Также государство обеспечит им бесплатное питание с 1 по 11 класс.

После школы такие дети получают льготы при получении профессионально-технического и высшего образования. Также для них предусмотрена возможность отдыха в возрастном промежутке от 7 до 18 лет.

Какие льготы предусмотрены детям УБД

Дети участников боевых действий имеют полноценный доступ к оздоровлению или отдыху, в том числе в детских лагерях. Также для них организуется внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные учреждения.

После школы дети участников боевых действий имеют право переводиться на бюджетную форму обучения в государственных институтах и университетах. А после зачисления им не нужно платить или платить частично за проживание в общежитиях.

Также для таких студентов предусмотрено право на социальную стипендию при условии, что у них нет учебных задолженностей перед деканатом.

Ранее мы писали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли он право на отсрочку.

Также стало известно, что ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту.

ВСУ дети льготы УБД

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