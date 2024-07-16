Стало відомо, які пільги мають діти учасників АТО та учасників бойових дій УБД

Боєць ЗСУ з дітьми. Фото: Мінцифри

Як відомо, учасники АТО та учасники бойових дій (УБД) мають перелік пільг від держави. Але і їхні діти теж мають свої особливі права та підтримку з бюджету, наприклад, при зарахуванні у вищі навчальні заклади.

Про це нагадує 15 липня, у понеділок Міністерство у справах ветеранів на своєму сайті.

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Які пільги передбачені дітям учасників АТО

Діти учасників АТО мають першочергове право на отримання місць у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах поза чергою. Також держава забезпечить їм безплатне харчування з 1 по 11 класи.

Після школи такі діти мати пільги при отриманні професійно-технічної та вищої освіти. Також для них передбачена можливість відпочинку у віковому проміжку від 7 до 18 років.

Які пільги передбачені дітям УБД

Діти учасників бойових дій теж мають повноцінний доступ до оздоровлення чи відпочинку, в тому числі у дитячих таборах. Так само для них організується позачергове зарахування до загальноосвітніх та дошкільних закладів.

Після школи діти учасників бойових дій мають право переводитись на бюджетну форму навчання у державних інститутах та університетах. А після зарахування їм не треба платити, або платити частково за проживання у гуртожитках.

Також для таких студентів передбачене право на соціальну стипендію за умови, що вони не мають навчальних заборгованостей перед деканатом.

Раніше ми писали, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має він право на відстрочку.

Також стало відомо, що ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту.