Сколько нужно мобилизовать людей, чтобы победить в войне – ответ ветерана АТО

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: Новинарня

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что для обеспечения стабильности на фронте необходимо привлечь 200 тысяч человек до конца текущего года. Он добавил, что для того, чтобы начать побеждать, нужно призвать около полумиллиона мужчин.

Об этом рассказал военный эксперт в интервью Апострофу TV.

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"Эта цифра — 200 тысяч до конца этого года, это количество, которое надеется набрать наше командование с учетом всей предыстории. Мы полтора года полностью проваливали мобилизационный процесс. Полтора года гражданские власти саботировали этот мобилизационный процесс, свалив его полностью на ТЦК. И только недавно состоялись первые шаги в сторону исправления ситуации", — отметил Дикий.

Он добавил, что более точным является назвать закон о мобилизации законом об усовершенствовании военного реестра. Он подчеркнул, что этот закон является лишь первым из примерно десятка необходимых шагов, чтобы обеспечить надлежащий масштаб мобилизации в ответ на реальный вызов.

"Сделан первый шаг, очень скромный на самом деле. Не сделаны важнейшие принципиальные вещи. То есть, не введен предельный срок службы в военное время и не введена уголовная ответственность за уклонение от учета, это до сих пор ограничивается административными штрафами. Но даже этот первый шаг, то есть упорядочение военного учета уже действительно повлияло на ситуацию", — рассказал ветеран АТО.

Эксперт также отметил, что большинство украинских мужчин призывного возраста соблюдают законы, в том числе и закон о мобилизации.

"Да, не готовы сами проявить инициативу, не готовы сами идти в военкомат, но когда закон уже четко устанавливает, что нужно и до такой-то даты, то все же абсолютное большинство наших мужчин готовы выполнять закон. То есть даже упорядочение воинского учета уже дало серьезные результаты. За один предыдущий месяц было набрано больше людей, чем за предыдущие полгода. Поэтому, до того, что нам нужно еще очень далеко, но по сравнению с тем, что было, лед тронулся", — добавил экс-военный.

Согласно заявлению Дикого, для разрешения ситуации на фронте нужно привлечь 200 тысяч человек уже к концу этого года.

"Если мы хотим ситуацию переламывать в свою пользу, если мы хотим наконец-то начать побеждать, оказаться в выигрыше, а не в сугубо оборонительной ситуации, то, к сожалению, никуда не делась та потребность в полумиллионе за относительно короткое время, а вот дальше можно было бы набирать 50 тысяч в квартал или примерно 20 тысяч в месяц. Тогда мы будем в совершенно другой позиции в этой войне", — заявил Дикий.

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