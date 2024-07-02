Скільки потрібно мобілізувати людей, щоб перемогти у війні — відповідь ветерана АТО

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: Новинарня

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що для забезпечення стабільності на фронті, необхідно залучити 200 тисяч людей до кінця поточного року. Він додав, що для того, щоб почати перемагати потрібно призвати близько півмільйона чоловіків.

Про це розповів військовий експерт в інтерв’ю Апостроф TV.

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"Ця цифра — 200 тисяч до кінця цього року, це та кількість, яку сподівається набрати наше командування з врахуванням всієї передісторії. Ми півтора року повністю провалювали мобілізаційний процес. Півтора року цивільна влада саботувала цей мобілізаційний процес, зваливши його повністю на ТЦК. І тільки нещодавно відбулися перші кроки в бік виправлення ситуації", — зазначив Дикий.

Він додав, що більш точним є назвати закон про мобілізацію законом про вдосконалення військового реєстру. Він підкреслив, що цей закон є лише першим із приблизно десятка необхідних кроків, щоб забезпечити належний масштаб мобілізації у відповідь на реальний виклик.

"Зроблено перший крок, дуже скромний насправді. Не зроблено найважливіших принциповіших речей. Тобто, не введено граничний термін служби у військовий час і не введено кримінальну відповідальність за ухилення від обліку, це досі обмежується адміністративними штрафами. Але навіть цей перший крок, тобто впорядкування військового обліку вже дійсно вплинуло на ситуацію", — розповів ветеран АТО.

Експерт також зазначив, що більшість українських чоловіків призовного віку дотримуються законів, зокрема й закону про мобілізацію.

"Так, не готові самі проявити ініціативу, не готові самі йти до військомату, але коли закон вже чітко встановлює, що потрібно і до такої-то дати, то все ж таки абсолютна більшість наших чоловіків готові виконувати закон. Тобто навіть впорядкування військового обліку вже дало серйозні результати. За один попередній місяць було набрано більше людей, аніж за попередні півроку. Тому, до того, що нам потрібно ще дуже далеко, але порівняно з тим, що було, крига скресла", — додав ексвійськовий.

Згідно з заявою Дикого, для вирішення ситуації на фронті потрібно залучити 200 тисяч людей вже до кінця поточного року.

"Якщо ми хочемо ситуацію переламувати на свою користь, якщо ми хочемо нарешті почати перемагати, опинитися у виграші, а не в суто оборонній ситуації, то, на жаль, нікуди не поділась ота потреба в півмільйоні за відносно короткий час, а от далі можна було б набирати 50 тисяч в квартал чи, приблизно, 20 тисяч на місяць. Тоді ми будемо в абсолютно іншій позиції в цій війні", — заявив Дикий.

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