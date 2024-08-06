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Дикий раскрыл, как мобилизация в Украине повлияла на фронт

6 августа 2024 09:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — Дикий раскрыл, есть ли изменения на фронте
Патрульные и работники ТЦК проверяют документы. Фото иллюстративное: AFP
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За последние два месяца результаты мобилизации в Украине положительные. Однако на фронте они еще не ощутимы, потому что люди проходят обучение.

Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

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Дикий рассказал, что результаты мобилизации за июнь и особенно за июль очень положительные. По его словам, если бы в прошлом году держался такой темп, украинские военные сейчас были бы совсем в другой ситуации на фронте.

"Если бы предыдущий год держался такой темп, мы бы сейчас говорили в совершенно иной позиции на фронте, обсуждали бы совсем другие вещи. Но поскольку прошлый год было совсем иначе, этот провал еще не перекрыт. Просто сейчас набирают нормальный темп. Фронт этого еще не почувствовал, потому что набирающиеся сейчас приедут на фронт не сразу, это правильно", — сказал ветеран.

Он добавил, что людей не отправляют на фронт без должной подготовки, это занимает около двух месяцев. Именно поэтому тыл видит движения в мобилизации, а фронт этого еще не ощущает.

"Пока у нас здесь в тылу видно, что мобилизация понемногу сдвигается, а фронт этого еще не чувствует. Там держатся те же уставшие истощенные части, которые держат эту оборону все 10 месяцев, которые продолжается это российское наступление. Можете себе представить степень усталости, истощения. Очень трудно", — подчеркнул он.

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