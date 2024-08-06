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Дикий розкрив, як мобілізація в Україні вплинула на фронт

6 серпня 2024 09:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — Дикий розкрив, чи є зміни на фронті
Патрульні та працівники ТЦК перевіряють документи. Фото ілюстративне: AFP
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За останні два місяці результати мобілізації в Україні позитивні. Однак на фронті вони ще не відчутні, бо люди проходять навчання.

Про це повідомив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV

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Дикий розповів, що результати мобілізації за червень та особливо за липень дуже позитивні. За його словами, якби минулого року тримався такий темп, українські військові зараз були б зовсім в іншій ситуації на фронті. 

"Якби попередній рік тримався такий темп, ми б зараз говорили в абсолютно іншій позиції на фронті, обговорювали б зовсім інші речі. Але оскільки минулий рік було зовсім інакше, то цей провал ще не перекритий. Просто зараз набирають нормальний темп. Фронт цього ще не відчув, бо ті, хто набираються зараз, приїдуть на фронт не одразу, це правильно", — сказав ветеран. 

Він додав, що людей не відправляють на фронт без належної підготовки, це триває близько двох місяців. Саме тому тил бачить рухи у мобілізації, а фронт цього ще не відчуває

"Поки в нас тут у тилу видно, що мобілізація потроху зрушується, а фронт цього ще не відчуває. Там тримаються ті ж втомлені виснажені частини, які тримають цю оборону всі 10 місяців, які триває цей російський наступ. Можете собі уявити ступінь втоми, виснаження. Дуже важко", — наголосив він.

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