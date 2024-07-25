Мобилизация в Украине — приказ Минобразования по аспирантам-контрактникам признали недействительным

Студенты. Иллюстративное фото: Radio UA Chicago

Специальный приказ министра образования Оксена Лисового, которым аспирантов очной формы лишил права учиться на контракте, сочли недействительным. Министерство юстиции в ближайшее время должно отменить приказ.

Об этом сообщает Коммерсант украинский.

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По информации СМИ, обращение от ОО "Молодежное правозащитное агентство" к главе правительства Денису Шмыгалю стало толчком для Государственной регуляторной службы (ГРС) рассмотреть вопрос о приказе Лисового. Также к Госрегулятору обратились "Объединение студенческих самоуправлений" и "Союз ректоров высшего образования".

Заявители утверждали, что действия должностных лиц Минобразования нарушают Конституцию и законы Украины, что может привести к оттоку ученых и увольнению работников учебных заведений.

Они также предупреждали, что решение МОН повлечет за собой отток молодых ученых за границу, будет потеряно внебюджетное финансирование.

"ГРС отметила, что приказы МОН не согласовываются с международными договорами и соглашениями, ратифицированными Украиной. Основные нарушения касаются права на образование, недискриминации и пропорциональности ограничений в условиях чрезвычайного положения", — говорится в сообщении.

Письмо Государственной регуляторной службы. Фото: Коммерсантъ украинский

Ранее Лисовой заявлял, что в 2024 году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетной, а количество мест примерно 7 000. Однако контракт будет доступен на заочной и вечерней формах. Министр образования отмечал, что призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также недавно Волынская областная военная администрация сообщила, что местные университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в территориальные центры комплектования. Основная цель этого мероприятия — избежать использования высшего образования как способа уклонения от мобилизации.