Демобилизация в Украине — Минобороны до сих пор не направило в Раду законопроект

Военные на вокзале. Иллюстративное фото: misto.vn.ua

Министерство обороны Украины до сих пор не направило в Верховную Раду законопроект о демобилизации военнослужащих. Пока нет четких сроков для службы во время действия военного положения.

Об этом сообщила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии Укринформу.

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Фриз рассказала, что по состоянию на данный момент ни одного законопроекта о мобилизации от Кабмина или Президента не поступило в Верховную Раду. Депутат считает, что это свидетельствует о том, что пока нет политической воли внедрять четкие сроки для службы во время действия военного положения.

"Есть соответствующие законопроекты от фракции "Европейская солидарность", зарегистрированные еще в мае и июле 2024 года, но их рассмотрение было заблокировано на уровне Комитета нацбезопасности, который должен как главный комитет принять решение, чтобы эти инициативы "ЕС" получили возможность быть включенными в повестку дня сессии ВР для рассмотрения", — поделилась Ирина Фриз.

В то же время, она добавила, что Кабмин "нарушил нормы закона о мобилизации, согласно которому должен был внести свой законопроект в парламент". Также она выразила уверенность, что в ближайшее время он не намерен этого делать.

Напомним, недавно в ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации. Бойцы считают, что тотального увольнения из армии в ближайшее время не будет.

Ранее в Раде рассказали, что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации военных до 18 декабря этого года.