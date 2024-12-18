Демобілізація в Україні — Міноборони досі не направило до Ради законопроєкт

Військові на вокзалі. Ілюстративне фото: misto.vn.ua

Міністерство оборони України досі не направило до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців. Наразі немає чітких термінів для служби під час дії воєнного стану.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз у коментарі Укрінформу.

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Фріз розповіла, що станом на зараз жодного законопроєкту про мобілізацію від Кабміну чи Президента не надійшло до Верховної Ради. Депутатка вважає, що це свідчить про те, що наразі немає політичної волі впроваджувати чіткі терміни для служби під час дії воєнного стану.

"Є відповідні законопроєкти від фракції "Європейська солідарність", зареєстровані ще в травні та липні 2024 року, але їх розгляд було заблоковано на рівні Комітету нацбезпеки, який мав би як головний комітет ухвалити рішення, щоб ці ініціативи "ЄС" отримали можливість бути включеними в порядок денний сесії ВР для розгляду", — поділилась Ірина Фріз.

Водночас вона додала, що Кабмін "порушив норми закону про мобілізацію, згідно з яким мав внести свій законопроєкт в парламент". Також вона висловила впевненість, що найближчим часом він не збирається цього робити.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації. Бійці вважають, що тотального звільнення з армії найближчим часом не буде.

Раніше у Раді розповіли, що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію військових до 18 грудня цього року.