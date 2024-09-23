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Демобилизация в Украине — когда ожидать и что препятствует этому процессу

23 сентября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда в Украине будет внедрена демобилизация и что мешает этому процессу
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законодательных инициатив по внедрению демобилизации в Украине до сих пор нет. Из-за этого некоторые военнослужащие находятся на фронте уже 30 месяцев.

Об этом говорится в материале, которое "BBC Украина" опубликовало в субботу, 21 сентября.

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В конце 2023 года и начале 2024 года при обсуждении закона об усилении мобилизации говорили и об установлении предельных сроков службы во время военного положения. Предлагали сроки от года до двух и даже трех лет службы, однако в конце концов решили вообще убрать норму о демобилизации из законопроекта.

Как сообщил BBC источник в украинских властях, пока ни в Минобороны, ни в Генштабе нет никаких проектов документов о демобилизации, а военное командование объясняет такую ситуацию темпами мобилизации.

"Если летом была положительная динамика и она сохранялась, то за сентябрь месяц пока прогнозируемые показатели хуже тех, которые были летом", — отметил собеседник BBC.

По словам представительницы оборонного комитета, депутата от "Европейской солидарности" Ирины Фриз, последнее слушание представителей Минобороны и Генштаба по мобилизации было 18 сентября. Тогда военное руководство заявило, что пока отслеживает динамику мобилизации, чтобы понимать, удастся ли сформировать достаточное количество резервов.

"Готовности предложить хоть какие-то сроки демобилизации я не увидела. Они, скорее всего, будут предлагать продолжить наблюдение за этой динамикой в сентябре, октябре и ноябре. Для того, чтобы иметь возможность определиться, достаточный ли человеческий капитал, из которого будет сформирован мобилизационный резерв для замещения всех, кто получит право на увольнение с военной службы", — отметила депутат в разговоре с BBC.

Военный психолог Андрей Козинчук подчеркнул, что демобилизация необходима и для эффективности солдат как боевых единиц. По его наблюдениям, у многих бойцов постепенно иссякают моральные силы, а значит снижается и эффективность на поле боя: притупляется внимание, ослабляется память, уменьшается концентрация.

"Мы можем воевать еще хоть сто лет неизменно, но вопрос вот в чем: с течением времени и из-за психотравмирующих событий снижается эффективность военнослужащего. Эта эффективность снижается каждый триместр", — подытожил психолог.

Напомним, в конце июля спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вопрос демобилизации нуждается в серьезном аналитическом изучении, ведь зависит и от теоретических, и от практических факторов. К примеру, при условии объявления Путиным мобилизации в РФ развитие событий в Украине будет иным, чем в случае получения украинцами поддержки от западных партнеров.

Ранее нардеп Юрий Камельчук объяснил, будут ли демобилизировать военных в возрасте 18–25 лет. Он отметил, что такие бойцы могут рассчитывать максимум на сокращение сроков службы или перевод на контракт по желанию.

армия мобилизация демобилизация военнослужащие фронт

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