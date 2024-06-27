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Демченко негативно высказался о новой телефонной игре Тиса

27 июня 2024 09:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Телефонная игра Тиса — в ГПСУ прокомментировали
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко негативно высказался о новой телефонной игре "Тиса". По его словам, она может быть подыгрыванием нарушителям пересечения границы.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в четверг, 27 июня.

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По словам Демченко, игра привлекает внимание к незаконному пересечению границы на этом направлении.

Спикер ГПСУ отметил, что остается надеяться на то, что людей остановит количество утопающих, которым не удалось преодолеть это водное препятствие. К тому же, в Тисе еще могут оставаться тела погибших.

Напомним, в Украине на iPhone вышла игра, в которой нужно помочь уклонисту добраться до другого берега Тисы и не утонуть при этом. Возрастное ограничение — 4+.

Также пятерых мужчин, которые собирались пересечь Тису на резиновой лодке, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Чтобы остановить нарушителей, пограничники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы.

украинцы
Украина
пограничники
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уклонисты
ГПСУ
река Тиса

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