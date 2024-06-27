Телефонна гра Тиса — у ДПСУ прокоментували

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Фото: Ukrinform

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко негативно висловився про нову телефонну гру "Тиса". За його словами, вона може бути підігруванням порушникам перетину кордону.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у четвер, 27 червня.

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Телефонна гра "Тиса"

За словами Демченка, гра привертає увагу до незаконного перетину кордону на цьому напрямку.

Речник ДПСУ зазначив, що залишається сподіватися на те, що людей зупинить кількість потопельників, яким не вдалося подолати цю водну перешкоду. До того ж, у Тисі ще можуть залишатися тіла загиблих.

Нагадаємо, в Україні на iPhone вийшла гра, в якій потрібно допомогти ухилянту дістатися іншого берега Тиси і не втопитися при цьому. Вікове обмеження — 4+.

Також п’ятьох чоловіків, які збиралися перетнути Тису на гумовому човні, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Щоб зупинити порушників, прикордонники були вимушені здійснити попереджувальні постріли.