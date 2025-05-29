Мужчин до 23-24 лет могут не ограничивать в выезде за границу - Вениславский

Федор Вениславский. Фото: x.com/verkhovna_rada

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в парламенте рассматривается возможность повышения возрастного порога для выезда мужчин за границу. Это касается украинцев до 23-24 лет.

Об этом Вениславский сообщил на брифинге в четверг, 29 мая.

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Как сообщил народный депутат Федор Вениславский, этот вопрос находится на рассмотрении в профильном комитете и обсуждается с представителями различных парламентских фракций.

По его словам, в депутатской среде существует консенсус о необходимости принять соответствующее решение в ближайшее время. Основная цель — сохранить связь с молодежью, которая выезжает за границу, но из-за действующих ограничений не может вернуться в Украину.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная договоренность с различными фракциями, что он должен быть решен в ближайшее время, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, введенные во время военного положения", — отметил Вениславский.

Депутат также рассказал, что рассматривается идея разрешить гражданам в возрасте до 23-24 лет свободно пересекать границу.

"Речь идет о том, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, видеться с родными, не оставались за границей из-за ограничений и сохраняли связь с Родиной", — добавил он.

В то же время Вениславский отметил, что вопрос является достаточно чувствительным, ведь сложно определить четкую возрастную границу для выезда.

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