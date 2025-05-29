Чоловіків до 23-24 років можуть не обмежувати у виїзді за кордон - Веніславський

Федір Веніславський. Фото: x.com/verkhovna_rada

Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що у парламенті розглядається можливість підвищення вікового порогу для виїзду чоловіків за кордон. Це стосується українців до 23–24 років.

Про це Веніславський повідомив на брифінгу в четвер, 29 травня.

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Як повідомив народний депутат Федір Веніславський, це питання перебуває на розгляді у профільному комітеті та обговорюється з представниками різних парламентських фракцій.

За його словами, у депутатському середовищі існує консенсус про необхідність ухвалити відповідне рішення найближчим часом. Основна мета — зберегти зв'язок з молоддю, яка виїжджає за кордон, але через чинні обмеження не може повернутися до України.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна домовленість з різними фракціями, що воно має бути вирішене найближчим часом, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, запроваджене під час воєнного стану", — зазначив Веніславський.

Депутат також розповів, що розглядається ідея дозволити громадянам віком до 23–24 років вільно перетинати кордон.

"Мова йде про те, щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, бачитися з рідними, не залишалися за кордоном через обмеження і зберігали зв’язок із Батьківщиною", — додав він.

Водночас Веніславський наголосив, що питання є досить чутливим, адже складно визначити чітку вікову межу для виїзду.

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