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Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:28
Женщин с медобразованием будут брать на воинский учет автоматически
Украинские женщины-военнослужащие. Фото: Минобороны/Telegram

Отныне женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, автоматически будут брать на воинский учет без их личного присутствия. В среду, 30 июля, соответствующие изменения в порядок постановки на воинский учет внес Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Итак, правительство приняло изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, в положения о ТЦК и СП и в порядок проведения призыва граждан. В частности, изменения предусматривают автоматическую постановку на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

"Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении таких категорий женщин; усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг"", — сообщил Мельничук.

Кроме того, Кабмин постановил, что при постановке на воинский учет мужчин и женщин, достигших 25 лет и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, им автоматически предоставят первичное воинское звание "солдат (матрос) запаса". Это будет происходить без их вызова в ТЦК и СП.

Мобілізація жінок
Скриншот сообщения Мельничука/Telegram

Ранее мы объясняли, что необходимо знать о мобилизации женщин в Украине.

Также мы информировали, могут ли вернуть на учет и мобилизовать гражданина, который был исключен из воинского учета по возрасту.

медики военные мобилизация война в Украине женщины на войне
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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