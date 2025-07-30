Жінок з медосвітою братимуть на військовий облік автоматично

Українські жінки-військовослужбовиці. Фото: Міноборони/Telegram

Відтепер жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, автоматично братимуть на військовий облік без їхньої особистої присутності. У середу, 30 липня, відповідні зміни до порядку взяття на військовий облік вніс Кабінет міністрів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Отже, уряд ухвалив зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, до положень про ТЦК та СП та до порядку проведення призову громадян. Зокрема, зміни передбачають автоматичне взяття на військовий облік жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту.

"Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти й територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг"", — повідомив Мельничук.

Крім того, Кабмін постановив, що під час взяття на військовий облік чоловіків та жінок, які досягли 25 років та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, їм автоматично нададуть первинне військове звання "солдат (матрос) запасу". Це відбуватиметься без їхнього виклику до ТЦК та СП.

Скриншот повідомлення Мельничука/Telegram

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