Кому из пенсионеров могут прислать повестку

В условиях общей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Выход на пенсию не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторых пенсионеров могут освободить от призыва.



Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Призыв пенсионеров

Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людях с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья. Также от призыва могут освободиться те, кто постоянно ухаживает за недееспособными родственниками или людьми с инвалидностью.

Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности, на должности, соответствующие их званию.

Как освободиться от мобилизации пенсионеру

Для получения освобождения от призыва нужно обратиться в военкомат с соответствующими документами.

Какие документы нужны для освобождения от мобилизации:

пенсионное удостоверение;

медицинские справки о состоянии здоровья;

документы об уходе за человеком с инвалидностью;

другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения.

Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все-таки могут призвать в армию.

