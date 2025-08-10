Кому из пенсионеров могут прислать повестку

Некоторых пенсионеров могут мобилизовать — кого именно
В условиях общей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Выход на пенсию не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторых пенсионеров могут освободить от призыва.
Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Призыв пенсионеров
Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людях с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья. Также от призыва могут освободиться те, кто постоянно ухаживает за недееспособными родственниками или людьми с инвалидностью.
Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности, на должности, соответствующие их званию.
Как освободиться от мобилизации пенсионеру
Для получения освобождения от призыва нужно обратиться в военкомат с соответствующими документами.
Какие документы нужны для освобождения от мобилизации:
- пенсионное удостоверение;
- медицинские справки о состоянии здоровья;
- документы об уходе за человеком с инвалидностью;
- другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения.
Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все-таки могут призвать в армию.
