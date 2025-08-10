Видео
Главная Штаб Некоторых пенсионеров могут мобилизовать — кого именно

Некоторых пенсионеров могут мобилизовать — кого именно

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 04:30
Кому из пенсионеров могут прислать повестку
Военнослужащий старшего возраста. Фото иллюстративное: Суспільне

В условиях общей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Выход на пенсию не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторых пенсионеров могут освободить от призыва.

Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Призыв пенсионеров

Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людях с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья. Также от призыва могут освободиться те, кто постоянно ухаживает за недееспособными родственниками или людьми с инвалидностью.

Читайте также:

Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности, на должности, соответствующие их званию.

Как освободиться от мобилизации пенсионеру

Для получения освобождения от призыва нужно обратиться в военкомат с соответствующими документами.

Какие документы нужны для освобождения от мобилизации:

  • пенсионное удостоверение;
  • медицинские справки о состоянии здоровья;
  • документы об уходе за человеком с инвалидностью;
  • другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения.

Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все-таки могут призвать в армию.

Напомним, в рядах украинской армии возросло количество женщин. В этом году их на 30 тысяч больше, чем было в прошлом году.

Также мы сообщали, что военнослужащие имеют право на пенсию по выслуге лет, даже если в течение последних лет не служили в воинской части. Воспользоваться этим правом могут бойцы, достигшие 45-летнего возраста.

пенсионеры военный призыв мобилизация военнослужащие пенсия
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
