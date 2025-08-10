Кому з пенсіонерів можуть надіслати повістку

Військовослужбовець старшого віку. Фото ілюстративне: Суспільне

В умовах загальної мобілізації військовому призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Вихід на пенсію не є автоматичною підставою для уникнення військової служби, але деяких пенсіонерів можуть звільнити від призову.



Про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Призов пенсіонерів

Згідно із законом, деякі категорії пенсіонерів мають право не служити. Йдеться про громадян, яким уже виповнилося 60 років, людей з інвалідністю та непридатних до служби за станом здоров'я. Також від призову можуть звільнитися ті, хто постійно доглядає за недієдатними родичами або людьми з інвалідністю.

Військових пенсіонерів з обліку не виключають, але їх можуть призвати лише за військово-обліковою спеціальністю, на посади, що відповідають їхньому званню.

Як звільнитися від мобілізації пенсіонеру

Для отримання звільнення від призову потрібно звернутися до військкомату з відповідними документами.

Які документи потрібні для звільнення від мобілізації:

пенсійне посвідчення;

медичні довідки про стан здоров'я;

документи про догляд за людиною з інвалідністю;

інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення.

Рішення щодо звільнення від служби після перевірки документів ухвалюють працівники ТЦК та СП. Якщо ж пенсіонеру відмовлять, у подальшому його все-таки можуть призвати до війська.

