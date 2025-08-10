Відео
Головна Штаб Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати — кого саме

Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати — кого саме

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 04:30
Кому з пенсіонерів можуть надіслати повістку
Військовослужбовець старшого віку. Фото ілюстративне: Суспільне

В умовах загальної мобілізації військовому призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Вихід на пенсію не є автоматичною підставою для уникнення військової служби, але деяких пенсіонерів можуть звільнити від призову.

Про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Призов пенсіонерів

Згідно із законом, деякі категорії пенсіонерів мають право не служити. Йдеться про громадян, яким уже виповнилося 60 років, людей з інвалідністю та непридатних до служби за станом здоров'я. Також від призову можуть звільнитися ті, хто постійно доглядає за недієдатними родичами або людьми з інвалідністю.

Читайте також:

Військових пенсіонерів з обліку не виключають, але їх можуть призвати лише за військово-обліковою спеціальністю, на посади, що відповідають їхньому званню.

Як звільнитися від мобілізації пенсіонеру

Для отримання звільнення від призову потрібно звернутися до військкомату з відповідними документами.

Які документи потрібні для звільнення від мобілізації:

  • пенсійне посвідчення;
  • медичні довідки про стан здоров'я;
  • документи про догляд за людиною з інвалідністю;
  • інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення.

Рішення щодо звільнення від служби після перевірки документів ухвалюють працівники ТЦК та СП. Якщо ж пенсіонеру відмовлять, у подальшому його все-таки можуть призвати до війська.

Нагадаємо, у лавах української армії зросла кількість жінок. Цьогоріч їх на 30 тисяч більше, ніж було минулого року.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці мають право на пенсію за вислугою років, навіть якщо впродовж останніх років не служили у військовій частині. Скористатися цим правом можуть бійці, які досягли 45-річного віку.

пенсіонери військовий призов мобілізація військовослужбовці пенсія
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
