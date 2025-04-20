Кого из военнослужащих начнут увольнять с передовой

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащих, которые защищают Украину с самого начала полномасштабного вторжения, то есть воюют с 2022 года, постепенно будут выводить из зоны боевых действий. Правда, чтобы такое произошло, должна быть замена этим военным.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 апреля, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который на тот момент занимал должность заместителя министра обороны Украины.

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Вывод военнослужащих с передовой

"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий. Касательно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", — заявил Гаврилюк.

По его словам, сейчас решают, где найти замену бойцам с передовой. Возможно, создадут подразделение из контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. Продолжается работа над привлечением к выполнению задач в зоне боевых действий иностранцев. К тому же в городах и областях Украины работают более 50 рекрутинговых центров.

Напомним, представитель Верховной Рады Федор Вениславский объяснил, будет ли демобилизация, если отменят военное положение. Рассчитывать на немедленное увольнение со службы бойцам не стоит, ведь для этого должен быть отдельный указ президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что полноценная мобилизация в условиях военного положения невозможна. В случае освобождения половины армии, Украине пришлось бы сразу сдаться.