Кого з військовослужбовців почнуть звільняти з передової

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовців, які захищають Україну від самого початку повномасштабного вторгнення, тобто воюють від 2022 року, поступово виводитимуть із зони бойових дій. Щоправда, аби таке сталося має бути заміна цим військовим.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 18 квітня, заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який на той момент обіймав посаду заступника міністра оборони України.

Реклама

Читайте також:

Виведення військовослужбовців із передової

"Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року", — заявив Гаврилюк.

За його словами, наразі вирішують, де знайти заміну бійцям із передової. Можливо, створять підрозділ із контрактників віком від 18 до 24 років. Триває робота над залученням до виконання завдань у зоні бойових дій іноземці. До того ж у містах і областях України працюють понад 50 рекрутингових центрів.