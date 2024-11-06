В ТЦК назвали крайний срок для прохождения ВВК "ограниченно пригодным"

Мужчина проходит ВВК. Фото: РБК-Украина

Военнообязанные украинцы, которых ранее ВВК признала ограниченно пригодными, должны повторно пройти медкомиссию. Сделать это нужно до 5 февраля 2025 года.

Об этом в среду, 6 ноября, Суспильному сообщил начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин.

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Статус "ограниченно пригодный" отменили

В Украине фактически отменили статус "ограниченно пригодный" еще в мае 2024 года. Произошло это после вступления в силу нового закона №3621.

"Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и получили один из актуальных статусов", — рассказал Александр Бодин.

Это означает, что украинцы, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны обязательно пройти повторный осмотр до 5 февраля 2025 года.

Каким может быть заключение ВВК

Александр Бодин отметил, что военнообязанный может быть признан годным к военной службе. В таком случае человека могут назначить на любую должность в армии.

Кроме того, ВВК может указать в заключении статус "пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Также существует категория "временно непригодный", если человек нуждается в лечении или отпуске. Еще ВВК может указать в заключении "непригодный" с пересмотром через 6-12 месяцев и "непригодный" с исключением из военного учета.

Напомним, военно-врачебную комиссию не нужно проходить тем, кто уже имеет отсрочку. Однако если человек хочет подписать контракт, то медицинское обследование придется пройти.

Военно-врачебные комиссии определяют целый ряд категорий годности или непригодности к военной службе.