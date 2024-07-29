Кто из военнообязанных с 1 августа потеряет право на отсрочку

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Офис Президента

Мобилизация в Украине будет продолжаться до завершения военного положения. Граждане с отсрочкой не подлежат военному призыву, однако уже с 1 августа определенные категории украинцев больше не будут иметь право на отложение исполнения воинского долга на определенный срок.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщило издание "УНІАН".

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Кто не сможет получить отсрочку от мобилизации

С 1 августа право на отсрочку не будет предоставляться:

студентам и аспирантам, обучающимся на заочной или вечерней форме;

студентам и аспирантам, получающим второе или третье высшее образование;

многодетным мужчинам, имеющим задолженность по уплате алиментов (если размер задолженности больше суммы платежей за три месяца);

отцам-одиночкам, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;

работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны;

людям со статусом "ограниченно пригодный" (если ЛКК не признает их непригодными), потому что такую категорию отменили;

мужчинам, которые повторная ЛКК сочла здоровыми;

неполнородные братьям погибших на войне военных (право имеют только родные);

гражданам, ухаживающим за человеком с инвалидностью III группы;

гражданам, ухаживающим за человеком с инвалидностью I или II группы (в случае, если есть другие родственники, которые могут оформить уход).

Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам:

многодетные мужчины, не имеющие задолженности по уплате алиментов;

мужчины-одиночки (в случае, если мать ребенка или детей умерла, лишена родительских прав, пропала без вести или отбывает наказание за преступление);

военнообязанные, чьи родные братья погибли в войне.

Ранее мы рассказывали, какие документы для получения отсрочки должны предоставить отцы, которые воспитывают от трех и более детей. Отсрочку от мобилизации могут получить даже отцы, проживающие не со всеми своими детьми.

Напомним, военнообязанным, имеющим двоих несовершеннолетних детей и жену, беременную третьим ребенком, право на отсрочку не предоставляют. Бронирование от мобилизации такие мужчины смогут получить после того, как родится третий ребенок.