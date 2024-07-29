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Некоторые категории военнообязанных с начала августа потеряют право на отсрочку — кто именно

29 июля 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кто из военнообязанных с 1 августа потеряет право на отсрочку
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Офис Президента
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизация в Украине будет продолжаться до завершения военного положения. Граждане с отсрочкой не подлежат военному призыву, однако уже с 1 августа определенные категории украинцев больше не будут иметь право на отложение исполнения воинского долга на определенный срок.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщило издание "УНІАН".

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С 1 августа право на отсрочку не будет предоставляться:

  • студентам и аспирантам, обучающимся на заочной или вечерней форме;
  • студентам и аспирантам, получающим второе или третье высшее образование;
  • многодетным мужчинам, имеющим задолженность по уплате алиментов (если размер задолженности больше суммы платежей за три месяца);
  • отцам-одиночкам, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
  • работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны;
  • людям со статусом "ограниченно пригодный" (если ЛКК не признает их непригодными), потому что такую категорию отменили;
  • мужчинам, которые повторная ЛКК сочла здоровыми;
  • неполнородные братьям погибших на войне военных (право имеют только родные);
  • гражданам, ухаживающим за человеком с инвалидностью III группы;
  • гражданам, ухаживающим за человеком с инвалидностью I или II группы (в случае, если есть другие родственники, которые могут оформить уход).

Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам:

  • многодетные мужчины, не имеющие задолженности по уплате алиментов;
  • мужчины-одиночки (в случае, если мать ребенка или детей умерла, лишена родительских прав, пропала без вести или отбывает наказание за преступление);
  • военнообязанные, чьи родные братья погибли в войне.

Ранее мы рассказывали, какие документы для получения отсрочки должны предоставить отцы, которые воспитывают от трех и более детей. Отсрочку от мобилизации могут получить даже отцы, проживающие не со всеми своими детьми.

Напомним, военнообязанным, имеющим двоих несовершеннолетних детей и жену, беременную третьим ребенком, право на отсрочку не предоставляют. Бронирование от мобилизации такие мужчины смогут получить после того, как родится третий ребенок.

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