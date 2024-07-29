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Деякі категорії військовозобов'язаних з початку серпня втратять право на відстрочку — хто саме

29 липня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто з військовозобов'язаних з 1 серпня втратить право на відстрочку
Українські військослужбовці. Фото ілюстративне: Офіс Президента
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізація в Україні триватиме до завершення воєнного стану. Громадяни з відстрочкою не підлягають військовому призову, однак вже з 1 серпня певні категорії українців більше не матимуть право на відкладення виконання військового обов'язку на певний термін.

Про це в суботу, 27 липня, повідомило видання "УНІАН".

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З 1 серпня права на відстрочку не надаватиметься:

  • студентам та аспірантам, які навчаються на заочній або вечірній формі;
  • студентам та аспірантам, які здобувають другу чи третю вищу освіту;
  • багатодітним чоловікам, які мають заборгованість зі сплати аліментів (якщо розмір заборгованості більше за суму платежів за три місяці);
  • батькам-одинакам, якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
  • працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони;
  • людям зі статусом "обмежено придатний" (якщо ЛКК не визнає їх непридатними), бо таку категорію скасували;
  • чоловікам, які повторна ЛКК визнала здоровими;
  • неповнорідним братам загиблих на війні військових (право мають тільки рідні);
  • громадянам, що доглядають за людиною з інвалідністю III групи;
  • громадянам, що доглядають за людиною з інвалідністю I або II групи (у разі, якщо є інші родичі, які можуть оформити догляд).

Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами:

  • багатодітні чоловіки, які не мають заборгованості зі сплати аліментів;
  • чоловіки-одинаки (у разі, якщо мати дитини або дітей померла, позбавлена батьківських прав, зникла безвісти або відбуває покарання за злочин);
  • військовозобов'язані, чиї рідні брати загинули на війні.

Раніше ми розповідали, які документи для отримання відстрочки мають надати багатодітні батьки, які виховують від трьох і більше дітей. Відстрочку від мобілізації можуть отримати навіть ті батьки, які проживають не з усіма своїми дітьми.

Нагадаємо, військовозобов'язаним, які мають двох неповнолітніх дітей і дружину, вагітну третьою дитиною, право на відстрочку не надають. Бронювання від мобілізації такі чоловіки зможуть отримати після того, як третя дитина народиться.

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