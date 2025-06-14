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Где и как украинцам могут вручить повестки — подробности

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Дата публикации 14 июня 2025 01:39
Правила вручения повесток — где ТЦК могут вызывать украинцев
Работник ТЦК проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: скриншот видео
Ключові моменти Правила вручения повесток в Украине

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 6 августа 2025 года, а значит, военнообязанные украинцы могут получать повестки. Выдавать их могут фактически в любом месте. 

Об этом сообщает "24 Канал".

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Правила вручения повесток в Украине

Согласно постановлению Кабинета министров №560, которое определяет правила мобилизации в военное время, вручение повесток резервистам и военнообязанным в Украине разрешено в любое время суток и в разных местах: по месту жительства, на работе, в учебных заведениях, в публичных пространствах, на блокпостах или при пересечении государственной границы.

Оповещение граждан по месту жительства или официально задекларированному адресу может осуществляться как представителями территориальных центров комплектования (ТЦК), местных администраций или органов местного самоуправления, так и специально созданными мобилизационными группами. В такие группы могут входить правоохранители, старшие по домам или представители объединений совладельцев.

На предприятиях, в учреждениях или в учебных заведениях повестки могут вручать как сотрудники самих организаций, так и уполномоченные представители ТЦК, местной власти или групп оповещения, в состав которых также могут привлекать полицию.

В общественных местах, зданиях, на массовых мероприятиях, блокпостах и на пунктах пропуска через границу вручение повесток также осуществляют представители ТЦК и специальные группы оповещения, куда входят представители местной власти и полицейские.

Стоит отметить, что во время вручения повестки ведется фото- или видеофиксация с помощью техники. Это могут делать как представители ТЦК, так и полицейские.

В случае отказа гражданина принять повестку, составляется официальный акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы. Документ зачитывается адресату.

Если человек отказывается получить повестка, полицейские имеют право задержать его в административном порядке и доставить в районный ТЦК.

Напомним, недавно стало известно, что в Полтавской области потратят 200 тысяч гривен на доставку повесток гражданам.

Также мы писали, когда ТЦК не оштрафует за неявку по повестке.

ВСУ армия мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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