Правила вручення повісток — де ТЦК можуть викликати українців

Працівник ТЦК перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот відео

В Україні загальну мобілізацію та воєнний стан продовжено до 6 серпня 2025 року, а отже, військовозобов'язані українці можуть отримувати повістки. Видавати їх можуть фактично в будь-якому місці.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Правила вручення повісток в Україні

Згідно з постановою Кабінету міністрів №560, яка визначає правила мобілізації у воєнний час, вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним в Україні дозволено у будь-який час доби та в різних місцях: за місцем проживання, на роботі, у навчальних закладах, у публічних просторах, на блокпостах або при перетині державного кордону.

Оповіщення громадян за місцем проживання або офіційно задекларованою адресою може здійснюватися як представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), місцевих адміністрацій чи органів місцевого самоврядування, так і спеціально створеними мобілізаційними групами. До таких груп можуть входити правоохоронці, старші по будинках або представники об’єднань співвласників.

На підприємствах, в установах чи в навчальних закладах повістки можуть вручати як співробітники самих організацій, так і уповноважені представники ТЦК, місцевої влади чи груп оповіщення, до складу яких також можуть залучати поліцію.

У громадських місцях, будівлях, на масових заходах, блокпостах та на пунктах пропуску через кордон вручення повісток також здійснюють представники ТЦК і спеціальні групи оповіщення, куди входять представники місцевої влади та поліцейські.

Варто зазначити, що під час вручення повістки ведеться фото- або відеофіксація за допомогою техніки. Це можуть робити як представники ТЦК, так і поліцейські.

У разі відмови громадянина прийняти повістку, складається офіційний акт про відмову, який підписують щонайменше двоє членів групи. Документ зачитується адресатові.

Якщо людина відмовляється отримати повістка, поліцейські мають право затримати його в адміністративному порядку та доставити до районного ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Полтавській області витратять 200 тисяч гривень на доставку повісток громадянам.

Також ми писали, коли ТЦК не оштрафує за неявку за повісткою.