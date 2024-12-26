Издевался над солдатами 211 бригады - офицеру сообщили о подозрении

Работники ГБР. Иллюстративное фото: ГБР

Государственное бюро расследований в четверг, 26 декабря, сообщило о подозрении командиру одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады. Именно он приказал привязать солдата к деревянному кресту.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

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Так, подозрение объявили командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, который неоднократно избивал и издевался над своими подчиненными. В частности, в феврале этого года на Днепропетровщине он ударил солдата ногой в лицо из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Далее он приказал подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить, и продолжил бить.

Через месяц уже в Авдеевке Донецкой области командир снова избил этого же военного и приказал подчиненным привязать его за руки к деревянному кресту. В таком положении солдат находился около четырех часов.

Привязанный к кресту солдат. Фото: соцсети

Третий зафиксированный случай произошел также в феврале этого года на Днепропетровщине: офицер имел конфликт с военным, который обнародовал видео с рассказом другого подчиненного о ненадлежащих условиях проживания. Он умышленно начал наносить удары по его лицу.

А уже в мае 2024 года на Харьковщине он избил четвертого подчиненного из-за того, что тот к нему обратился на "ты". Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, а после его задержания следователи планируют просить суд отправить его под стражу.

Скриншот поста ГБР

Скриншот поста ГБР

Напомним, 19 декабря командиру 211-й бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уже 20 декабря он вышел под залог в размере 908 тысяч 400 гривен.