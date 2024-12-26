Знущався з солдатів 211 бригади — офіцеру повідомили про підозру

Працівники ДБР. Ілюстративне фото: ДБР

Державне бюро розслідувань у четвер, 26 грудня, повідомило про підозру командиру одного із взводів 211-ї понтонно-мостової бригади. Саме він наказав прив'язати солдата до дерев'яного хреста.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.

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Так, підозру оголосили командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який неодноразово бив та знущався зі своїх підлеглих. Зокрема, у лютому цього року на Дніпропетровщині він вдарив солдата ногою в обличчя через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Далі він наказав підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити й продовжив бити.

Через місяць вже в Авдіївці Донецької області командир знову побив цього ж військового та наказав підлеглим прив'язати його за руки до дерев'яного хреста. У такому положенні солдат перебував близько чотирьох годин.

Прив'язаний до хреста солдат. Фото: соцмережі

Третій зафіксований випадок стався також у лютому цього року на Дніпропетровщині: офіцер мав конфлікт з військовим, який оприлюднив відео з розповіддю іншого підлеглого про неналежні умови проживання. Він умисно почав завдавати ударів по його обличчю.

А вже у травні 2024 року на Харківщині він побив четвертого підлеглого через те, що той до нього звернувся на "ти". Наразі підозрюваний переховується від слідства, а після його затримання слідчі планують просити суд відправити його під варту.

Скриншот допису ДБР

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо,19 грудня командиру 211-ї бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вже 20 грудня він вийшов під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень.