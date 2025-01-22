Адвокат объяснил, почему население стало меньше уважать военных

Адвокат Маси Найем. Фото: deadlawyers.org

Главной причиной снижения уважения общества к военнослужащим является неопределенность вопросов мобилизации и демобилизации. К тому же люди смешивают понятия ТЦК и мобилизации с военными.

Об этом в эфире Укринформ. TV заявил военнослужащий, адвокат, соучредитель общественной организации "Принцип" Маси Найем.

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По мнению Найема, на снижение уважения к защитникам Украины влияют два аспекта. Прежде всего речь идет о государстве, которое до сих пор не решило мобилизации и вопрос демобилизации.

"Таким образом ТЦК прибегают к действиям, которые на самом деле не об уважении к военной профессии как таковой. Второе — это общество, которое смешивает понятие ТЦК, мобилизации с военными", — отметил адвокат.

Эксперт считает, что агрессия к военным возникает у граждан, которые боятся мобилизации и хотят манипулировать своими правами во избежание ее.

"Но, если вы уже взялись и серьезно подумали об этой истории, военные — это те, благодаря которым вы сейчас можете хоть слово сказать против системы, которая существует в Украине", — подчеркнул Найем.

По его словам, если бы РФ захватила Украину, граждан заставили бы воевать уже против Польши и других стран. Адвокат убежден: прежде всего государство должно определить четкие сроки службы, потому что военные не могут так долго служить и быть эффективными.

Также Маси Найем добавил, что общество должно взять ответственность на себя и начать действовать, то есть мобилизоваться.

"Чем раньше общество поймет, что надо поддержать войско, тем меньше людей погибнет", — подытожил военный.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России могут мобилизовать до 1,5 миллиона граждан. Украинское войско сейчас насчитывает более 800 тысяч бойцов.

Также мы сообщали, что военнообязанные, у которых кто-то из родителей имеет III группу инвалидности, могут получить отсрочку. Правда, есть определенные нюансы.