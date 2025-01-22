Адвокат пояснив, чому населення стало менше поважати військових

Адвокат Масі Найєм. Фото: deadlawyers.org

Головною причиною зниження поваги суспільства до військовослужбовців є невизначеність питань мобілізації та демобілізації. До того ж люди змішують поняття ТЦК і мобілізації з військовими.

Про це в ефірі Укрінформ. TV заявив військовослужбовець, адвокат, співзасновник громадської організації "Принцип" Масі Найєм.

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На думку Найєма, на зниження поваги до захисників України впливають два аспекти. Насамперед йдеться про державу, яка досі не вирішила мобілізації та питання демобілізації.

"Таким чином ТЦК вдаються до дій, які насправді не про повагу до військової професії як такої. Друге — це суспільство, яке змішує поняття ТЦК, мобілізації з військовими", — зазначив адвокат.

Експерт вважає, що агресія до військових виникає у громадян, які бояться мобілізації та хочуть маніпулювати своїми правами задля її уникнення.

"Але, якщо ви вже взялися та серйозно подумали про цю історію, військові — це ті, завдяки яким ви зараз можете хоч слово сказати проти системи, яка існує в Україні", — наголосив Найєм.

За його словами, якби РФ захопила Україну, громадян змусили б воювати вже проти Польщі та інших країн. Адвокат переконаний: насамперед держава має визначити чіткі терміни служби, тому що військові не можуть так довго служити й бути ефективними.

Також Масі Найєм додав, що суспільство має взяти відповідальність на себе й почати діяти, тобто мобілізуватися.

"Чим раніше суспільство зрозуміє, що треба підтримати військо, тим менше людей загине", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, у Росії можуть мобілізувати до 1,5 мільйона громадян. Українське військо наразі налічує понад 800 тисяч бійців.

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