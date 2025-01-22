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Чому знижується повага до військових — думка адвоката

22 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат пояснив, чому населення стало менше поважати військових
Адвокат Масі Найєм. Фото: deadlawyers.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Головною причиною зниження поваги суспільства до військовослужбовців є невизначеність питань мобілізації та демобілізації. До того ж люди змішують поняття ТЦК і мобілізації з військовими.

Про це в ефірі Укрінформ. TV заявив військовослужбовець, адвокат, співзасновник громадської організації "Принцип" Масі Найєм.

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На думку Найєма, на зниження поваги до захисників України впливають два аспекти. Насамперед йдеться про державу, яка досі не вирішила мобілізації та питання демобілізації.

"Таким чином ТЦК вдаються до дій, які насправді не про повагу до військової професії як такої. Друге — це суспільство, яке змішує поняття ТЦК, мобілізації з військовими", — зазначив адвокат.

Експерт вважає, що агресія до військових виникає у громадян, які бояться мобілізації та хочуть маніпулювати своїми правами задля її уникнення.

"Але, якщо ви вже взялися та серйозно подумали про цю історію, військові — це ті, завдяки яким ви зараз можете хоч слово сказати проти системи, яка існує в Україні", — наголосив Найєм.

За його словами, якби РФ захопила Україну, громадян змусили б воювати вже проти Польщі та інших країн. Адвокат переконаний: насамперед держава має визначити чіткі терміни служби, тому що військові не можуть так довго служити й бути ефективними.

Також Масі Найєм додав, що суспільство має взяти відповідальність на себе й почати діяти, тобто мобілізуватися.

"Чим раніше суспільство зрозуміє, що треба підтримати військо, тим менше людей загине", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, у Росії можуть мобілізувати до 1,5 мільйона громадян. Українське військо наразі налічує понад 800 тисяч бійців.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані, я в яких хтось із батьків має III групу інвалідності, можуть отримати відстрочку. Щоправда, для є певні нюанси.

військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці населення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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