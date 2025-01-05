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Почему важно вовремя обновлять данные в ТЦК — объяснение юриста

5 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Юрист Наталья Опольская объяснила, почему важно соблюдать правила воинского учета
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: promin.cv.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Согласно мобилизационному законодательству, военнообязанные имеют ряд обязанностей. В частности, гражданам, которые длительное время не посещали ТЦК и СП для обновления персональных данных, грозит административное наказание. К тому же нарушителям придется проходить ВВК.

Об этом в комментарии "Телеграфу" в субботу, 4 января, сообщила доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Натальи Опольской" Наталья Опольская.

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Почему важно вовремя обновлять данные в ТЦК и СП

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", призывник, военнообязанный или резервист должен лично в течение недели сообщить ТЦК, если у него произошли изменения семейного положения, места жительства или пребывания, образования, номеров связи, адреса электронной почты, места работы или должности, состояния здоровья (оформление инвалидности или изменение группы инвалидности). Если гражданин проигнорирует это требование, его могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях), то есть к уплате штрафа в размере от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

"Лицо не привлекается к ответственности, если ТЦК может получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами", — отметила Опольская.

Также юрист добавила, что в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" отмечается, что граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня вступления этого закона в силу уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные.

"В данной ситуации опять же возникает обязанность ТЦК направить военнообязанного на ВВК (при условии недействительного заключения ВВК), а лица — явиться, согласно требованиям повестки или направления", — подытожила правовед.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко объяснил, как действовать, если в приложении "Резерв+" появился статус "Выявлено нарушение воинского учета". В таком случае нужно обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации.

Также мы сообщали, как в 2025 году будут наказывать за нарушение военного учета. Если в мирные времена минимальный штраф составляет 3 400 гривен, то во время действия военного положения эта сумма в пять раз больше — 17 тысяч гривен.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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