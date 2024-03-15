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Мужчины с инвалидностью получают повестки — названа причина

15 марта 2024 23:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мужчины с инвалидностью получают повестки — названа причина
Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: nv.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Работники ТЦК могут не сообщать об инвалидности лица. Поэтому важно, чтобы мужчины самостоятельно информировали Территориальные центры комплектования об изменениях личных данных в течение семи дней.

Об этом сообщило издание Фокус в среду, 13 марта.

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Почему важно обновлять личные данные в ТЦК

Основной целью выдачи повесток является обновление личных данных. Поэтому работники ТЦК имеют право выдавать повестки лицам с инвалидностью для проверки военно-учетных данных.

В случае, если инвалидность была присвоена после регистрации в военном комиссариате или лицо вообще не зарегистрировано в ТЦК, существует возможность, что они не знают о его состоянии.

Согласно постановлению №1487 Кабинета Министров от 30 декабря 2022 года, военнообязанные лица должны сообщать об изменениях в личных данных в течение семи дней. Поэтому, если бы мужчины вовремя сообщали об изменениях, можно избежать таких ситуаций.

ТЦК также отвечает за предоставление отсрочек тем, кто имеет на это законное право. Поэтому мужчинам рекомендуется обращаться в военный комиссариат для получения отсрочки.

Напомним, что в Минюсте рассказали, как будет проходить мобилизация осужденных.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, от чего будет зависеть наказание за неявку по повестке.

мобилизация
повестки
ТЦК и СП
лицо с инвалидностью

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